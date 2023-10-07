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Genoa 0-1 Milan (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında Milan, konuk olduğu Genoa'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 00:13
Genoa 0-1 Milan (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında Milan, konuk olduğu Genoa'yı 1-0 mağlup etti.

Ligin iddialı ekiplerinden Milan, deplasmanda Genoa ile karşılaştı.

Golsüz eşitlikle geçilen ilk yarının ardından Milan, 87. dakikada Christian Pulisic'in golüyle 1-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Maçın uzatmalarında her iki tarafta da kaleciler kırmızı kart gördü. Milan'da kaleci Mike Maignan, 90+8. dakikada kırmızı kart gördü ve 5 oyuncu değişikliği nedeniyle konuk ekipte, kaleye golcü futbolcu Olivier Giroud geçti. Genoa'da da 90+13. dakikada kaleci Josep Martinez, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Martinez'in kırmızı kartı sonrası ev sahibi ekipte yedek kaleci Nicola Leali kalan bölümde oynadı.

Milan'da Olivier Giroud son anlarda kritik bir kurtarış yaparak 3 puanda pay sahibi oldu.

Genoa'da Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan milli futbolcu Berkan Kutlu da 68. dakikada oyuna girdi.

Ligde 7. galibiyetini alarak puanını 21'e yükselten Milan, zirvedeki yerini korudu.

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