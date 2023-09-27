Inter - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Inter - Sassuolo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Inter ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Sassuolo maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 21.45'te S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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INTER - SASSUOLO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Inter

Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram

Sassuolo

Cragno; Toljan, Viti, Erlic, Vina; Boloca, Henrique; Berardi, Bajrami, Lauriente; Pinamonti