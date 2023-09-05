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Inter Simone Inzaghi ile nikah tazeledi

Son dakika spor haberleri... Serie A devi Inter, 47 yaşındaki teknik direktör Simone Inzaghi’nin sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 14:31
Inter Simone Inzaghi ile nikah tazeledi

İtalyan ekibi Inter, 47 yaşındaki teknik direktör Simone Inzaghi'nin sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

İtalya Serie A temsilcisi Inter, başarılı teknik adam Simone Inzaghi'nin sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. İtalyan ekibi, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı yakaladığı çalıştırıcıyla 2025 yılına kadar devam etme kararı aldı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmenin yenilenmesinden dolayı kulüp olarak mutluluk duydukları ifade edilirken, yeni anlaşma ile 2025 yılına kadar takımın başında devam edeceği aktarıldı.

47 yaşındaki teknik adam, Inter'ın başında çıktığı 112 maçta 72 galibiyet, 18 beraberlik ve 22 mağlubiyet alırken, maç başına ortalama 2.09 puan ortalaması yakaladı.

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