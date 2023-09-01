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Roma 1-2 Milan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Roma evinde Milan'ı ağırladı. Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Milan'a galibiyeti getiren golleri penaltıdan Giroud ve Rafael Leao kaydetti. Roma'nın tek golü Spinazzola'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 23:57
Roma 1-2 Milan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Roma ile Milan, İtalya Serie A'nın 3. haftasında kozlarını paylaştı. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Antonio Rapuano düdük çaldı.

Zorlu karşılaşmayı 2-1 kazanan konuk ekip 3 puanın sahibi oldu. Milan'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltıdan Giroud ve 48. dakikada Rafael Leao kaydetti. Roma'nın tek golü 90+2. dakikada Spinazzola'dan geldi.

MILAN 10 KİŞİ KALDI!

Konuk ekipte Tomori, 61. dakikada çift sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Milan bu galibiyetle yoluna kayıpsız devam ederek puanını 9'a yükseltti. Roma ise 1 puanda kaldı.

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