Haberler İtalya Serie A TRANSFER HABERİ: Evan N'Dicka Roma'da! İşte sözleşme detayları

TRANSFER HABERİ: Evan N'Dicka Roma'da! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberi: Roma, Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki defans oyuncusu Evan N'Dicka'yı transfer etti. Çizme ekibi yıldız oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 18:44
TRANSFER HABERİ: Evan N'Dicka Roma'da! İşte sözleşme detayları

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. İtalyan temsilcisi, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi sona eren Fransız stoper Evan N'Dicka'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu ile 2028 yılına dek sözleşme imzalandığını belirtti.

İmza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan N'Dicka, "Projenin bana bu kulübün tarihi ve prestijiyle birlikte anlatılma şekli, futbolu seven ve futbol için yaşayan harika bir şehir olan Roma'ya gelme isteği uyandırdı. Yeni taraftarlarımın önünde Olimpiyat Stadyumu'na çıkmak ve hedeflerimize ulaşmamıza katkıda bulunmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Alman ekibiyle bu sezon 44 karşılaşmaya çıkan başarılı stoper, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. N'Dicka, Frankfurt formasıyla 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu da yaşamıştı. Fransız futbolcu, Roma'da 5 numaralı formayı giyecek.

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