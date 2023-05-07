Atalanta-Juventus: 0-2 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Atalanta sahasında Juventus'u ağırladı. İlk yarısı golsüz geçilen mücadelenin 56. dakikasında sahneye çıkan Samuel Iling-Junior, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Mücadelenin son anlarında ise Dusan Vlahovic, attığı golle karşılaşmanın skorunu belirledi ve Juventus maçı 2-0 kazandı.

Bu maçın ardından ev sahibi Atalanta, 58 puanda kaldı. Konuk takım Juventus ise puanını 66'ya yükseltti. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Merih Demiral, bu karşılaşmada eski takımı Juventus'a karşı süre almadı.