Sampdoria - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Sampdoria - Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 32. haftada Sampdoria ile Torino karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sampdoria - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMPDORİA - TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sampdoria - Torino maçı 3 Mayıs Çarşamba günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmamaktadır.

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