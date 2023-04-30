Haberler İtalya Serie A Napoli şampiyonluğu erteledi

Napoli şampiyonluğu erteledi

İtalya Birinci Futbol Ligi’nde Napoli sahasında Salerntiana’yla 1-1 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etme fırsatını tepti. Ev sahibi ekip Mathias Oliveira’yla öne geçerken, Boulaye Dia’nın golü skoru belirledi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 17:59
Napoli şampiyonluğu erteledi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasında Napoli sahasında Salerntiana'yı ağırladı.

En yakın takipçisi Lazio'nun Inter'e yenilmesiyle birlikte bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatı yakalayan Napoli'nin beklediği gol 62. dakikada geldi.

Mathias Oliveira'yla öne geçen Napoli 84. dakikada şok bir golle sarsıldı. Boulaye Dia'nın golü skora dengeyi getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 berabere sonuçlandı. Bu sonucun ardından Napoli, şampiyonluğu bir sonraki haftaya bıraktı.

DİĞER
Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner'in son hali ile parmak ısırttı! Jennifer Boyner'in iddialı pozları ortalığı yıktı
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Bedelsiz gelecek
Icardi'ye şok sözler! "Benimle aynı masaya oturamaz"
G.Saray'a transfer şoku! İngilizler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Inter geriden gelerek kazandı
Bologna - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A
Eski kimlikle oy kullanılır mı 2023?
1 Mayıs okullar tatil mi, resmi tatil mi?
AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bayern Münih yeniden liderliği aldı Bayern Münih yeniden liderliği aldı 18:42
Redmond'a taraftardan pankartlı destek! Redmond'a taraftardan pankartlı destek! 18:31
Yunus Akgün: Çok güzel bir atmosfer var Yunus Akgün: Çok güzel bir atmosfer var 18:28
Umut Meraş: Takım bana düğün hediyesi verecek Umut Meraş: Takım bana düğün hediyesi verecek 18:22
ManU tek attı 3 aldı! ManU tek attı 3 aldı! 18:16
Manchester City hata yapmadı! Manchester City hata yapmadı! 18:10
Daha Eski
Bandırma kaçtı Altınordu yakaladı! Bandırma kaçtı Altınordu yakaladı! 18:10
Napoli şampiyonluğu erteledi Napoli şampiyonluğu erteledi 17:58
Inter geriden gelerek kazandı Inter geriden gelerek kazandı 15:26
Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları 15:36
Boluspor ile Altay yenişemedi Boluspor ile Altay yenişemedi 15:38
F1 Azerbaycan GP'sinin kazananı belli oldu F1 Azerbaycan GP'sinin kazananı belli oldu 15:44