Juventus - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus - Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 31. haftada Juventus ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Napoli maçı 23 Nisan Pazar günü saat 21.45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

👉 Yağ yakıcı yoğurt tarifi için tıklayın

JUVENTUS - NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Juventus

Szczesny; Danilo, Gatti, Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic

Napoli

Meret; Di Lorenzo, Kim, Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia