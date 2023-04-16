Torino - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Torino - Salernitana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 30. haftada Torino ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Torino - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TORINO - SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Torino - Salernitana maçı 16 Nisan Pazar günü saat 16.00'da S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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TORINO - SALERNITANA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Torino

Milinkovic-Savic; Gravillon, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic, Miranchuk; Sanabria

Salernitana

Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Sambia, Vilhena, Nicolussi, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek