Haberler İtalya Serie A Lazio forması giyen Ciro Immobile Roma'da trafik kazası geçirdi

Lazio forması giyen Ciro Immobile Roma'da trafik kazası geçirdi

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da forma giyen Ciro Immobile, Roma'da trafik kazası geçirdi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 12:57
Lazio forması giyen Ciro Immobile Roma'da trafik kazası geçirdi

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, başkent Roma'nın Flaminio semtindeki Matteotti köprüsünde Immobile'nin kullandığı araç ile tramvay çarpıştı.

Çarpışma nedeniyle Immobile'nin aracı önden ciddi şekilde hasar alırken, tramvayın da çarpışmanın etkisiyle raydan çıktığı aktarıldı.

Kazanın ardından konuşan Immobile, "Tramvay, kırmızı ışıkta geçti. Ben şans eseri iyiyim. Sadece biraz kolum acıyor." dedi.

Kazada aralarında tramvay sürücüsü ve yolcuların da olduğu 7 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve ambulansla hastaneye götürüldükleri kaydedildi.

Golcü Ciro Immobile'nin de kaza sırasında aracında olan kızlarıyla beraber hastaneye gittiği bildirildi.

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