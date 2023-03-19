Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Inter - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 27. haftada Inter ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Juventus maçı 19 Mart Pazar günü saat 22.45'te S Sport 2 S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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INTER - JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Inter Milan

Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Lukaku

Juventus

Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic