Empoli - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Empoli - Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 26. haftada Empoli ile Udinese karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Empoli - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
EMPOLI - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Empoli - Udinese maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
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EMPOLI - UDINESE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Empoli
Vicario; Ebuehi, Luperto, Ismajli, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano
Udinese
Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Pereyra, Udogie; Success, Beto