Spezia - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Spezia - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 26. haftada Spezia ile Inter karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Spezia - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPEZIA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Spezia - Inter maçı 10 Mart Cuma günü saat 22.45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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SPEZIA - INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Spezia

Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Bourabia, Ekdal, Agudelo; Verde, Nzola, Gyasi

Inter

Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Martinez