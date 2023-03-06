Haberler İtalya Serie A Torino - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Torino - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Torino ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Torino - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 10:03 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 10:20
Torino - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Torino - Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 25. haftada Torino ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Torino - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TORINO - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Torino - Bologna maçı 6 Mart Pazartesi günü saat 22:45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Torino: Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Aina, Ilic, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria

Bologna: Skorupski; Posch, Sosa, Lucumi, Soumaoro; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow

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