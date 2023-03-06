Torino - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Torino - Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 25. haftada Torino ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Torino - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TORINO - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Torino - Bologna maçı 6 Mart Pazartesi günü saat 22:45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Torino: Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Aina, Ilic, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria

Bologna: Skorupski; Posch, Sosa, Lucumi, Soumaoro; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow