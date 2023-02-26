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Salernitana - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Salernitana sahasında Monza ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Salernitana - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 14:00
Salernitana - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Salernitana - Monza maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 24. haftada Salernitana ile Monza karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Salernitana - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SALERNITANA - MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salernitana - Monza 26 Şubat Pazar günü saat 17.00'de S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SALERNITANA - MONZA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Salernitana

Sepe; Lovato, Daniliuc, Pirola; Candreva, Coulibaly, Crnigoj, Bradaric; Bonazzoli, Valencia; Piatek

Monza

Gregorio; Santos, Mari, Izzo; Ciurria, Rovella, Pessina, Carboni; Caprari, Mota; Petagna

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