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Spezia 0-2 Roma (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Roma deplasmanda Spezia'nın konuğu oldu. Mücadeleyi 2-0 kazanan Roma 3 puanı hanesine yazdırdı. Roma'ya galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Stephan El Shaarawy ve 49. dakikada Tammy Abraham kaydetti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 22:03
Spezia 0-2 Roma (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da Roma, deplasmanda Spezia ile karşı karşıya geldi. Jose Mourinho'nun ekibi karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Roma'ya galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Stephan El Shaarawy ve 49. dakikada Tammy Abraham attı.

Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı.

Arka arkaya ikinci galibiyetini alan Roma, 37 puana yükseldi. Spezia, 18 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Roma, Napoli deplasmanına gidecek. Spezia, Bologna deplasmanına gidecek.

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