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Salernitana - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Salernitana ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Salernitana - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 16:40
Salernitana - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Salernitana - Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 18. haftada Salernitana ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Salernitana - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SALERNITANA - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salernitana - Napoli maçı 21 Ocak Cumartesi günü saat 20:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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