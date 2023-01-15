Atalanta - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Atalanta - Salernitana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 18. haftada Atalanta ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Salernitana maçı 15 Ocak Pazar günü saat 20.00'de S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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ATALANTA - SALERNITANA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atalanta

Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Ederson; Lookman, Hojlund

Salernitana

Ochoa; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Nicolussi, Coulibaly, Bradaric; Vilhena; Bonazzoli, Piatek