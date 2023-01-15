Haberler İtalya Serie A Atalanta - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Atalanta - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Atalanta ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 10:40 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 11:00
Atalanta - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Atalanta - Salernitana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 18. haftada Atalanta ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Salernitana maçı 15 Ocak Pazar günü saat 20.00'de S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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ATALANTA - SALERNITANA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atalanta

Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Ederson; Lookman, Hojlund

Salernitana

Ochoa; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Nicolussi, Coulibaly, Bradaric; Vilhena; Bonazzoli, Piatek

ASpor CANLI YAYIN

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