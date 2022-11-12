Haberler İtalya Serie A Napoli - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Napoli - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Napoli ile Udinese karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 12:00
Napoli - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Napoli - Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 15. haftada Napoli ile Udinese karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Udinese maçı 12 Kasım Cumartesi günü saat 17.00'de S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

NAPOLI - UDINESE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Napoli

Meret; Di Lorenzo, Kim, Jesus, Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Raspadori

Udinese

Silvestri; Perez, Bijol, Nuytinck; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Ebosse; Deulofeu, Success

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