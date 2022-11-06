Haberler İtalya Serie A Monza - Verona maçı CANLI

Monza - Verona maçı CANLI

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Monza sahasında Verona'yı konuk ediyor. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Mücadelenin CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 16:53
Monza - Verona maçı CANLI

Monza ile Verona, İtalya Serie A'nın 13. haftasında kozlarını paylaşıyor. U-Power Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Francesco Cosso düdük çalıyor.

İki takım da zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

ASpor CANLI YAYIN

MONZA - VERONA MAÇINDA İLK 11'LER
Monza: Di Gregorio, Marlon, Caldirola, Izzo, Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos, Pessina, Caprari, Mota

Verona: Montipo, Tameze, Magnani, Koray, Faraoni, Hongla, Veloso, Depaoli, Kallon, Lazovic, Henry

MONZA - VERONA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Monza ile Verona'nın karşı karşıya geldiği müsabaka, A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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