Haberler İtalya Serie A Atalanta - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Atalanta - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Atalanta ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 11:00
Atalanta - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Atalanta - Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 13. haftada Atalanta ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Napoli maçı 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de S Sports 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

ATALANTA - NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atalanta

Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Soppy; Ederson; Lookman, Muriel

Napoli

Meret; Di Lorenzo, Kim, Jesus, Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

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