Napoli 4-0 Sassuolo (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 12. haftasında lider Napoli, Sassuolo'yu konuk etti. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Napoli 4-0 kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 4, 19 ve 77. dakikalarda Victor Osimhen, 39. dakikada da Kvaratshelia kaydetti. Ayrıca Sassuolo'da Armand Lauriente, 84. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu karşılaşmayla birlikte üst üste 8. maçını kazanan Napoli, 32 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Sassuolo ise 15 puanda kaldı ve 9. sırada konumlandı.

Öte yandan Napoli'nin Fenerbahçe'den transfer ettiği Kim Min-jae, karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Eljif Elmas da 56. dakikada oyuna dahil oldu. Sasuuolo'da ise milli futbolcumuz Kaan Ayhan yedek kulübesinde oturdu ve süre alamadı.

Gelecek hafta Napoli, deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak. Sassuolo ise Empoli'ye konuk olacak.