Fiorentina Inter: 3-4 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A keyif dolu bir müsabakaya sahne oldu. Fiorentina'nın, Inter'i konuk ettiği maçta konuk ekip rakibini 4-3'lük skorla mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmada Inter, Barella ile henüz 2. dakikada öne geçti. Ardından Inter'de Martinez sahneye çıktı ve 15. dakikada skoru 2-'a getirdi.

Karşılaşmanın 33. dakikasında Fiorentina'da Arthur penaltıyı gole çevirdi ve farkı 1'e indirdi.

Dakikalar 60'ı gösterdiğinde ev sahibi Fiorentina'da Ikone sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye getirdi.

73. dakikada Martinez kaydettiği penaltı golüyle takımını yeniden 3-2 öne geçirdi.

90. dakikada Fiorentina'da Jovic'in golüyle skor 3-3'e geldi.

Maçın skorunu belirleyen isim ise Inter'de 90+5'de Mkhitaryan oldu. Mkhitaryan attığı golle takımının zorlu deplasmanda 4-3 kazanarak 3 puan almasını sağladı.

Bu sonuçla Fiorentina 10 puanda kalırken Inter 21 puana yükseldi.