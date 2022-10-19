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Hernandez'in evine hırsız girdi!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın Fransız kanat oyuncusu Theo Hernandez'in evine giren hırsızların, ünlü futbolcunun nişanlısına saldırıp, bir miktar para çalarak kaçtıkları bildirildi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 15:29
Hernandez'in evine hırsız girdi!

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Theo Hernandez'in Varese kentine bağlı Cassano Magnago'daki villasına dün akşam saatlerinde bir grup hırsız girdi.

Yıldız oyuncunun nişanlısı Zoe Cristofoli ile 6 aylık çocuğunun olduğu sırada eve giren hırsızların, Cristofoli'ye saldırdıkları ve zorla evdeki kasayı açtırıp, binlerce avro çaldıkları ifade edildi.

Polisin ilk tespitine göre, hırsızların, Theo Hernandez'in evde olmadığı ve nişanlısının yalnız kaldığı an harekete geçmek için evi gözetlediği ve organize plan dahilinde hareket ettiği basına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği belirtildi.

İtalya'da geçen hafta da Juventus'un Arjantinli oyuncusu Angel Di Maria'nın evine, yıldız futbolcu ve ailesi de evdeyken, hırsızlar girmeye çalışmış ama bu girişim güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesiyle önlenmişti.

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