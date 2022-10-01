Napoli - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Napoli - Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 8. haftada Napoli ile Torino karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Torino maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

NAPOLI - TORINO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Napoli

Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia

Torino

Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro; Radonjic, Vlasic; Sanabria