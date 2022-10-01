Empoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Empoli - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 8. haftada Empoli ile Milan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Empoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EMPOLI - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Empoli - Milan maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 21.45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

EMPOLI - MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Empoli

Vicario; Stojanovic, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Destro

Milan

Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Ballo-Toure; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud