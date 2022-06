İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, Merih Demiral'ın bonservisini aldı.

Kulüpten yapılan duyuruda, geçen sezon Juventus'tan kiralanan milli futbolcumuz için 20 milyon euro'luk satın alma maddesi kullanıldığı ve oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezon Atalanta'ta 35'i ilk 11'de olmak üzere toplamda 42 maça çıkan 24 yaşındaki Merih Demiral, takımına 2 gol, 3 asistlik bir skor katkısı verdi.

🚨 Esercitato il diritto di opzione: @Merihdemiral in nerazzurro a titolo definitivo! 🧱



Merih #Demiral is a ⚫️&🔵 player on a permanent basis! 🤩💪🏼



🔗 https://t.co/zGlAZb3aQ7#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/7GAiQY4v3L