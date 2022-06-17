Haberler İtalya Serie A Atalanta Merih Demiral'ın bonservisini aldı!

Atalanta Merih Demiral'ın bonservisini aldı!

İtalya Serie A temsilcisi Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, gelecek sezon da kariyerine Bergamo ekibinde devam edecek. Atalanta, milli stoperin 20 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullandığını ve 24 yaşındaki oyuncuyla resmi sözleşme imzaladığını açıkladı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 23:14
Atalanta Merih Demiral'ın bonservisini aldı!

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, Merih Demiral'ın bonservisini aldı.

Kulüpten yapılan duyuruda, geçen sezon Juventus'tan kiralanan milli futbolcumuz için 20 milyon euro'luk satın alma maddesi kullanıldığı ve oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezon Atalanta'ta 35'i ilk 11'de olmak üzere toplamda 42 maça çıkan 24 yaşındaki Merih Demiral, takımına 2 gol, 3 asistlik bir skor katkısı verdi.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mesut Özil’in menajerinden flaş açıklama! Fenerbahçe’den ayrılacak mı?
Tekirdağ'da Burak Tekler boşandığı eşi Cansu Sezer ve 3 yaşındaki oğlunu katletti
Beşiktaş'tan 3 yıllık imza
Fırtına'dan Kanarya'ya transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Merih Demiral bombası patlıyor mu? Dev takas...
Merih için flaş iddia! Milli yıldızın yanına...
Sınavdan önce hangi dualar okunur, zihin açıklığı için okunan dualar nedir?
GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?
👨‍👩‍👧‍👧BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2022
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transfer resmen açıklandı! Merih Demiral... Transfer resmen açıklandı! Merih Demiral... 23:14
Mesut Özil'in menajeri açıkladı! "Emekli olma olasılığı yüksek" Mesut Özil'in menajeri açıkladı! "Emekli olma olasılığı yüksek" 21:45
G.Saray'dan stoper harekatı! Eski yıldız geri dönüyor G.Saray'dan stoper harekatı! Eski yıldız geri dönüyor 21:26
Beşiktaş'tan 3 yıllık imza Beşiktaş'tan 3 yıllık imza 19:53
Fırtına'dan Kanarya'ya transfer çalımı! Fırtına'dan Kanarya'ya transfer çalımı! 19:44
Ampute Milli Futbolcu Şeyhmus Erdinç'in başarı dolu hayatı Ampute Milli Futbolcu Şeyhmus Erdinç'in başarı dolu hayatı 19:30
Daha Eski
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! G.Saray'a 19.05 göndermesi... Beşiktaş transferi resmen açıkladı! G.Saray'a 19.05 göndermesi... 19:10
Eski hocasından Eren Elmalı'ya büyük övgü! Eski hocasından Eren Elmalı'ya büyük övgü! 18:16
Mike Tyson'ın arı kostümlü görüntüleri gündem oldu! Mike Tyson'ın arı kostümlü görüntüleri gündem oldu! 17:53
Trabzonspor'da ayrılık! Resmen açıkladı Trabzonspor'da ayrılık! Resmen açıkladı 17:20
Trabzonspor'da 10 futbolcuyla ilgili flaş karar! Trabzonspor'da 10 futbolcuyla ilgili flaş karar! 17:05
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 16:44