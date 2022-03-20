Haberler İtalya Serie A Juventus Salernitana maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Juventus Salernitana maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Juventus, sahasında Salernitana'yı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi futbolseverler, müsabakanın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Juventus-Salernitana maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 14:49
Juventus Salernitana maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

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İtalya Serie A'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Juventus, sahasında Salernitana'yı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi futbolseverler, müsabakanın yayın bilgilerini aratıyor. İşte ayrıntılar...

Mücadele öncesi Juventus, topladığı 56 puanla 4. sırada bulunuyor. 16 puan toplayan Salernitana ise 20. sırada yer alıyor.

JUVENTUS - SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya Serie A'nın 30. haftasında oynanacak Juventus - Salernitana maçı 20 Mart Pazar günü TSİ 17.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

JUVENTUS - SALERNITANA MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Vlahovic

Salernitana: Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Radovanovic, Coulibaly; Perrotti, Bonazzoli, Kastanos; Djuric

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