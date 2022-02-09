Haberler İtalya Serie A Inter'de kavga şoku! Hakan Çalhanoğlu ve 2 futbolcu...

Inter'de kavga şoku! Hakan Çalhanoğlu ve 2 futbolcu...

Son dakika spor haberi: İtalya Serie A devi Inter'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz hafta Milano derbisinde Milan'a 2-1 mağlup olan Inter'de maç sonrası milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile Samir Handanovic ve Danilo D'Ambrosio arasında kavga çıktığı belirtildi. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 17:28
Inter'de kavga şoku! Hakan Çalhanoğlu ve 2 futbolcu...

İtalya Serie A'nın 24. haftasındaki dev derbide Inter ile Milan karşı karşıya gelmişti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği ve takımının tek golünün asistini yaptığı karşılaşmada ev sahibi takım, rakibine 2-1 mağlup olarak derbiden yenilgiyle ayrılmıştı.

Inter'de kavga şoku! Hakan Çalhanoğlu ve 2 futbolcu...

Milan, Fransız golcüsü Olivier Giroud'nun attığı gollerle dev maçtan 3 puanla ayrılırken, Inter - Milan maçı sonrası İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Inter'de kavga şoku! Hakan Çalhanoğlu ve 2 futbolcu...

İtalya'da yayın yapan Calciomercato.it sitesinin muhabiri Enrico Camelio, Inter - Milan maçı sonrası Inter soyunda odasında Hakan Çalhanoğlu, Samir Handanovic ve Danilo D'Ambrosio arasında büyük bir kavga yaşandığını öne sürdü.

Inter'de kavga şoku! Hakan Çalhanoğlu ve 2 futbolcu...

MAAŞI KRİZE YOL AÇMIŞTI

Milan'dan ayrıldıktan sonra Inter ile yıllık 5 milyon Euro maaş üzerinden 3 yıllık mukavele imzalayan Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi takım içerisinde krize neden olmuştu. Corriere dello Sport'un haberine göre Inter'in Hırvat futbolcusu Marcelo Brozovic, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini öne sürerek 5.5 milyon Euro maaş talebinde bulunmuştu.

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