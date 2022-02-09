Inter'de kavga şoku! Hakan Çalhanoğlu ve 2 futbolcu...

MAAŞI KRİZE YOL AÇMIŞTI

Milan'dan ayrıldıktan sonra Inter ile yıllık 5 milyon Euro maaş üzerinden 3 yıllık mukavele imzalayan Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi takım içerisinde krize neden olmuştu. Corriere dello Sport'un haberine göre Inter'in Hırvat futbolcusu Marcelo Brozovic, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini öne sürerek 5.5 milyon Euro maaş talebinde bulunmuştu.