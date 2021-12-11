Haberler İtalya Serie A Juventus Venezia'ya takıldı | Venezia - Juventus: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Juventus Venezia'ya takıldı | Venezia - Juventus: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında Juventus, Venezia ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 28 puanla 6. sırada kalan Juventus, maç eksiği olan lider Milan ile arasında 10 puan fark bulunuyor. Venezia ise 16 puanla 16. sırada yer aldı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 22:20
Juventus Venezia'ya takıldı | Venezia - Juventus: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Venedik'teki Pier Luigi Penzo Stadı'nda ligde kalma mücadelesi veren Venezia, ligde üst sıralara çıkmaya çalışan Juventus'u ağırladı.

Konuk takım, 32. dakikada Alvaro Morata ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı. Ev sahibi takım, 55. dakikada Mattia Aramu ile beraberlik golünü buldu. Başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sonuçlandı ve iki takım 1'er puana razı oldu.

28 puanla 6. sırada kalan Juventus, maç eksiği olan lider Milan ile arasında 10 puan fark bulunuyor. Venezia ise 16 puanla 16. sırada yer aldı.

Ligin 17. haftasında bugün oynanan diğer maçta Fiorentina, Salernitana'yı 4-0 yendi.



Kaynak: AA
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