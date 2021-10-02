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Roma Empoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde hangi oyuncular var?

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor... Roma sahasında Empoli'yi konuk edecek. Başkent temsilcisinin bu karşılaşma öncesi 12 puanı bulunuyor. Empoli'nin ise 9 puanı mevcut. Peki, Roma-Empoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde hangi oyuncular var? İşte yanıtları...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 11:50
Roma Empoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde hangi oyuncular var?

İtalya Serie A'da Roma sahasında Empoli'yi ağırlayacak. Zorlu maç öncesi başkent ekibinin 12, konuk takımın ise 9 puanı bulunuyor.

ROMA-EMPOLI MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma'nın sahasında Empoli'yi konuk edeceği maç yarın TSİ 19.00'da başlayacak ve S Sports Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ROMA-EMPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Roma: Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham

Empoli: Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, Di Francesco

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