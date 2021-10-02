Roma Empoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde hangi oyuncular var?

İtalya Serie A'da Roma sahasında Empoli'yi ağırlayacak. Zorlu maç öncesi başkent ekibinin 12, konuk takımın ise 9 puanı bulunuyor.
ROMA-EMPOLI MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Roma'nın sahasında Empoli'yi konuk edeceği maç yarın TSİ 19.00'da başlayacak ve S Sports Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ROMA-EMPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Roma: Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham
Empoli: Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, Di Francesco