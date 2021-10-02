Fiorentina Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var?

İtalya Serie A'da, Fiorentina sahasında Napoli'yi konuk edecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi takımın 12, konuk ekibin ise 18 puanı bulunuyor. Napoli ligde 6 maç sonunda namağlup lider konumda...
FIORENTINA-NAPOLI MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lider Napoli'nin Fiorentina'ya konuk olacağı maç yarın TSİ 19.00'da başlayacak ve müsabaka S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
FIORENTINA-NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Fiorentina: Bartlomiej Dragowski; Cristiano Biraghi, Igor, Nikola Milenkovic, Alvaro Odriozola; Erick Pulgar, Joseph Alfred Duncan, Giacomo Bonaventura; Nicolas Gonzalez, Jose Callejon, Dusan Vlahovic
Napoli: David Ospina; Mario Rui, Kalidou Koulibaly, Amir Rrahmani, Giovanni Di Lorenzo; Andre-Frank Zambo Anguissa, Piotr Zielinski, Fabian Ruiz; Hirving Lozano, Lorenzo Insigne, Victor Osimhen