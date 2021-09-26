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Genoa - Hellas Verona maçında ilginç an! Destro eline su şişesiyle gol attı

İtalya Serie A'da, Genoa ve bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Igor Tudor'un takımı Hellas Verona karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3'lük eşitlikle sonuçlanırken, ilginç bir yaşandı. Mattia Destro, 85. dakikada Hella Verona ağlarını sarsarken, elinde su şişesi vardı. İşte o anlar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 21:22
Genoa - Hellas Verona maçında ilginç an! Destro eline su şişesiyle gol attı

Serie A'da Genoa, Hellas Verona'yı konuk etti. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un çalıştırdığı Hellas Verona karşılaşmada Giovanni Simeone ve penaltıdan Antonin Barak'ın golleriyle 2-0 öne geçti.

76.dakikada Domenico Criscito'nun penaltısıyla farkı bire indiren Genoa 80. dakikada ise Mattia Destro ile 2-2'lik eşitliği yakaladı.

Hellas Verona 2-0'dan 2-2'ye gelen maçın şokunu yaşarken ilginç bir gol geldi. İkinci golün sahibi Mattia Destro, 85. dakikada takımını 3-2'lik üstünlüğe taşıdı. Ancak bu golü ilginç kılan, Destro'nun elindeki su şişesiydi. İtalyan golcü elinde taşıdığı su şişesiyle rakiplerini geçerek vuruşunu yaptı ve golü attı.

2-0'lık üstünlükten 3-2 geriye düşen Hellas Verona'da Igor Tudor şok yaşarken 90. dakikada Niko Kalinic'in golüyle skor yeniden dengelendi ve karşılaşma 3-3 sona erdi.

Igor Tudor, Verona'nın başında çıktığı üç maçta 5 puan toplarken henüz yenilmedi.

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