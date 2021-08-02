Haberler İtalya Serie A Son dakika spor haberi: Merih Demiral bombası! İşte yeni takımı

Son dakika spor haberi: Merih Demiral bombası! İşte yeni takımı

Son dakika spor haberi: İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ın transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Romero'yu Tottenham'a göndermeye hazırlanan Tottenham'ın, A Milli yıldızımızı gündemine aldığı iddia edildi. Juventus'un Merih'i kiralamaya sıcak baktığı belirtildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 01:12
Son dakika spor haberi: Merih Demiral bombası! İşte yeni takımı

Tottenham, Atalanta'nın yıldız stoperi Romero'nun transferinde sona geldi. Stoper takviyesi yapmak için kolları sıvayan İngiliz ekibi, A Milli yıldızımız Merih Demiral'ın peşine düştü.

Tuttomercato'nun haberine göre, Atalanta Teknik Direktörü Gasperini de Merih Demiral'ı kadrosunda görmek istiyor. Juventus'un kiralamaya şu an itibriyle sıcak baktığı ve tarafların önümüzdeki günlerde bu transfer için görüşecekleri kaydedildi.

Merih Demiral geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla ligde 15 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. Milli futbolcu Juventus'ta tüm kulvarlarda ise 24 müsabakada görev yaptı.

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