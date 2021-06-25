Son dakika transfer haberi: Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho Merih Demiral'ı istiyor!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma ile anlaşan Jose Mourinho, transferde büyük bir sürpriz yapabilir. İtalyan ve Portekiz basınında yer alan haberlere göre tecrübeli teknik adam defans hattını güçlendirmek için stoper adayı olarak Merih Demiral'ı belirledi.

Konuyla ilgili hafta içi Juventus yetkilileriyle bir görüşme yapıldığı ifade edilirken Torino temsilcisinin Merih için 40 milyon euro bonservis bedeli belirlediği kaydedildi. Bu rakamın Roma için oldukça fazla olduğu vurgulandı.

Merih Demiral'ın Roma'ya transferi gerçekleşirse milli defans oyuncusu kulüp tarihinin 36 milyon euro'luk Gabriel Batistuta'yı geçerek en pahalı oyuncusu olacağı aktarıldı.