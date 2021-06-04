Haberler İtalya Serie A Çalhanoğlu’na son teklif

Çalhanoğlu’na son teklif

’un peşine düştüğü milli yıldıza, yıllık 4.5 milyon euro önerirken 1 hafta da süre tanıdı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 06:50
Çalhanoğlu’na son teklif

ile sözleşmesi sona eren için kulübü yeni bir teklif sundu. İtalyanlar'ın 4.5 milyon euro'luk yeni bir kontrat önerdiği Türk yıldızdan en kısa sürede yanıt beklediği ifade edildi. Sky Sport'un haberine göre, olası bir ret durumunda Milan'ın rotayı başka yöne çevirerek yeni oyuncular aramaya başladığı aktarıldı. İtalyan ekibinin son teklifin değerlendirilmesi adına oyuncu cephesine 1 haftalık süre tanıdığı ifade ediliyor. 27 yaşındaki on numara için son olarak Katar ekiplerinden 'in yıllık 8 milyon Euro'dan 3 senelik sözleşme teklif ettiği iddia edilmişti.

PİOLİ KALMASINI İSTİYOR
Milan Teknik Direktörü , "Hakan, bizim için çok değerli ve çok kritik anlarda önemli roller aldı. Milan'ın 'ne gitmesinde önemli rol oynayan bir oyuncumuz. Kulüpte kalmasını elbette isteriz" açıklamasını yapmıştı. Milan'ın bu teklifi sonrası şimdi gözler Hakan Çalhanoğlu ve menajerine çevrilmiş durumda. Oradan gelecek yanıta göre kulüp yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. kadrosunda yer alan tecrübeli oyuncunun peşinde ve gibi kulüplerin olduğu belirtildi.

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