Çalhanoğlu’na son teklif

Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu için kulübü yeni bir teklif sundu. İtalyanlar'ın 4.5 milyon euro'luk yeni bir kontrat önerdiği Türk yıldızdan en kısa sürede yanıt beklediği ifade edildi. Sky Sport'un haberine göre, olası bir ret durumunda Milan'ın rotayı başka yöne çevirerek yeni oyuncular aramaya başladığı aktarıldı. İtalyan ekibinin son teklifin değerlendirilmesi adına oyuncu cephesine 1 haftalık süre tanıdığı ifade ediliyor. 27 yaşındaki on numara için son olarak Katar ekiplerinden Al Duhail'in yıllık 8 milyon Euro'dan 3 senelik sözleşme teklif ettiği iddia edilmişti.

PİOLİ KALMASINI İSTİYOR

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, "Hakan, bizim için çok değerli ve çok kritik anlarda önemli roller aldı. Milan'ın Şampiyonlar Ligi'ne gitmesinde önemli rol oynayan bir oyuncumuz. Kulüpte kalmasını elbette isteriz" açıklamasını yapmıştı. Milan'ın bu teklifi sonrası şimdi gözler Hakan Çalhanoğlu ve menajerine çevrilmiş durumda. Oradan gelecek yanıta göre kulüp yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. A Milli Futbol Takımının EURO 2020 kadrosunda yer alan tecrübeli oyuncunun peşinde Juventus ve Manchester United gibi kulüplerin olduğu belirtildi.