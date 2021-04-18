Haberler İtalya Serie A Napoli Inter 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 31. haftasında sahasında Inter'i konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti. Napoli'nin golünü kendi kalesine attı. Inter'in golü ise 'den geldi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 00:03
Napoli Inter 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında lider Inter deplasmanda ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Napoli, 'in 36. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçerken, Inter'e beraberliği getiren golü 55. dakikada kaydetti.

Bu sonucun ardından 11 maçlık galibiyet serisi sona eren Inter puanını 75 yaptı ve bitime 7 hafta kala ile puan farkı 9'a indi. Son 3 maçta 2. kez puan kaybı yaşayan Napoli ise 60 puana yükselerek, 4. sıradaki 62 puanlı 'un arkasından 5. sırada kaldı.

'nın 32. haftasında Inter deplasmanda ile karşılaşacakken, Napoli ise evinde 'yu konuk edecek.

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