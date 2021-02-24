Haberler İtalya Serie A Son dakika spor haberleri: Milan'dan Hakan Çalhanoğlu'na yeni teklif!

Son dakika spor haberleri: 'dan 'na yeni teklif!

'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 'nun menajeri , yöneticilerle yeni bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlı kulübün, 1.5 saat görüşmede milli futbolcumuza 2025 yılına kadar geçerli olmak üzere, yıllık 4 milyon eurodan biraz daha az bir rakam önerdiği belirtildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 20:35 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 20:36
Son dakika spor haberleri: Milan'dan Hakan Çalhanoğlu'na yeni teklif!

devi 'da forma giyen 'nun 'daki geleceği belirsizliğini koruyor. ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcumuzun menajeri , kırmızı-siyahlı yöneticilerle yaptığı son transfer görüşmesinde de anlaşmaya varamadı.

Calciomercato'da yer alan habere göre; yaklaşık 1.5 saat süren görüşmede Milan cephesi milli futbolcumuza 2025 yılına kadar geçerli olmak üzere, yıllık 4 milyon eurodan biraz daha az bir rakam önerdi. Görüşmeler sonunda herhangi bir anlaşma çıkmadı.

Milan2la sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun İtalyan ekibinde kalıp kalmayacağının birkaç hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

SON DAKİKA