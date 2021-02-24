Son dakika spor haberleri: Milan'dan Hakan Çalhanoğlu'na yeni teklif!

Serie A devi Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun İtalya'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Milano ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcumuzun menajeri Gordon Stipic, kırmızı-siyahlı yöneticilerle yaptığı son transfer görüşmesinde de anlaşmaya varamadı.

İtalyan Calciomercato'da yer alan habere göre; yaklaşık 1.5 saat süren görüşmede Milan cephesi milli futbolcumuza 2025 yılına kadar geçerli olmak üzere, yıllık 4 milyon eurodan biraz daha az bir rakam önerdi. Görüşmeler sonunda herhangi bir anlaşma çıkmadı.

Milan2la sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun İtalyan ekibinde kalıp kalmayacağının birkaç hafta içinde netleşmesi bekleniyor.