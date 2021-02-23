Çılgın transfer trafiği! Otavio Milan'a Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışındaki iddisını sürdüren Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı. Gedson Fernandes'in kiralık sözleşmesinin sona erecek olması ve Younes Belhanda ile yolların ayrılmak istenmesi, sarı-kırmızılı takımda orta saha transferini zorunlu kılıyor.