Çılgın transfer trafiği! Otavio Milan'a Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışındaki iddisını sürdüren Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı. Gedson Fernandes'in kiralık sözleşmesinin sona erecek olması ve Younes Belhanda ile yolların ayrılmak istenmesi, sarı-kırmızılı takımda orta saha transferini zorunlu kılıyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre kadro yapılanmasını inşa eden Aslan, listesini oluşturmaya başladı.
HAKAN ÇALHANOĞLU GALATASARAY'IN RADARINDA!
A Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'ın orta saha hedefleri arasında bulunuyor. Fatih Terim, Milan ile sözleşme yenilemeyen 27 yaşındaki futbolcunun transferini özellikle istiyor.