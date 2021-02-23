Haberler Galatasaray Çılgın transfer trafiği! Otavio Milan'a Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a

Çılgın transfer trafiği! Otavio 'a 'a

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmalarına başlayan , önceliği orta saha mevkisine verdi. 'in raporuna göre listesini oluşturan yönetim, ilk sıraya 'nu aldı. 'la olan sözleşmesini uzatmayan milli yıldızın transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Transfer çalışmalarına devam eden devinin sürpriz bir isim için devreye girdiği iddia edildi. ile olan kontratı haziran ayında sona erecek olan için Milan'ın devreye girdiği kaydedildi. Hakan Çalhanoğlu'dan gelen son hamle Galatasaray taraftarını heyecanlandırırken, Milan'ın bu transfer girişimi yıldız orta sahayı sarı-kırmızılılara bir adım daha yaklaştırdı. İşte yaşanan flaş gelişmeler ve çılgın transfer trafiğinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 11:08
Çılgın transfer trafiği! Otavio Milan'a Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışındaki iddisını sürdüren 'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı. Gedson Fernandes'in kiralık sözleşmesinin sona erecek olması ve Younes Belhanda ile yolların ayrılmak istenmesi, sarı-kırmızılı takımda orta saha transferini zorunlu kılıyor.

Çılgın transfer trafiği! Otavio Milan'a Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a

Teknik direktör 'in raporuna göre kadro yapılanmasını inşa eden Aslan, listesini oluşturmaya başladı.

Çılgın transfer trafiği! Otavio Milan'a Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a

HAKAN ÇALHANOĞLU GALATASARAY'IN RADARINDA!
A Milli yıldız , 'ın orta saha hedefleri arasında bulunuyor. , ile sözleşme yenilemeyen 27 yaşındaki futbolcunun transferini özellikle istiyor.

Çılgın transfer trafiği! Otavio Milan'a Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a

taraftarının da heyecanla beklediği transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor.

Çılgın transfer trafiği! Otavio Milan'a Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a

ÇILGIN TRANSFER TRAFİĞİ!
İtalyan devi , 'ın orta sahadaki ilk hedefleri arasında bulunan 'nun yerine oyuncu bakıyor.

Çılgın transfer trafiği! Otavio Milan'a Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a

MILAN OTAVIO İÇİN DEVREDE!
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, kırmızı-siyahlılar, 'nun yıldız 10 numarası Otavio için devreye girdi.

Çılgın transfer trafiği! Otavio Milan'a Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a

Kulübünün yaptığı sözleşme yenileme teklifini reddeden 26 yaşındaki yıldız futbolcunun olası 'a transferi 'nu 'a yaklaştıracak.

Çılgın transfer trafiği! Otavio Milan'a Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a

ARDA TURAN'A EMOJİLİ YANIT!
, kaptanı Arda Turan'a sosyal medya hesabından emojili yanıt vermişti.

Çılgın transfer trafiği! Otavio Milan'a Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a

Arda'nın 'mutlu pazarlar' paylaşımına kalp emojisi koyan, yıldız orta sahanın bu hamlesi taraftarını heyecanlandırdı ve binlerce etkileşim aldı.

Çılgın transfer trafiği! Otavio Milan'a Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a

HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR?
, 8 Şubat 1994 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Oyun kurucu pozisyonunda oynayan Türk futbolcu, ekiplerinden 'da ve Türkiye milli takımında oynuyor.

Çılgın transfer trafiği! Otavio Milan'a Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a

OTAVIO KİMDİR?
Otavio Edmilson da Silva Monteiro, 9 Şubat 1995 yılında Brezilya'da doğdu. 26 yaşındaki futbolcu ülkesinin takımlarından Internacional'de gösterdiği performansla futbolcu fabrikası 'nun dikkatini çekti. 2014 yılında Portekiz ekibine transfer olan Otavio, hücuma dönük orta saha (10 numara) mevkisinde forma giyiyor.

Çılgın transfer trafiği! Otavio Milan'a Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a

1.72 boyundaki Sambacı, sağ ayağını etkili kullanıyor. 30 Haziran 2021'de kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu, 'nun sözleşme yenileme teklifini kabul etmedi. Otavio'nun güncel piyasa değeri 21 milyon euro olarak gösteriliyor.

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