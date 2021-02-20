Haberler İtalya Serie A Lazio Sampdoria 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında sahasında 'yı ağırladı. Mücadeleyi 1-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Lazio'ya galibiyeti getiren golü attı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 20:34
Lazio Sampdoria 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da 23. hafta karşılaşmasında , 'yı konuk etti. 'nda oynanan müsabaka, Lazio'nun 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 24. dakikada kaydetti.

Lazio'da , 64. dakikada Luis Alberto'nun yerine oyuna dahil oldu. Kosovalı futbolcu, mücadelenin 65. dakikasında sağ kanattan yapılan ortaya müsait pozisyondayken ıska geçti ve önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından 1 maç aradan sonra kazanan Lazio, 43 puanla 4. sırada yer aldı. 2 maç sonra kaybeden Sampdoria ise 30 puanla 10. sırada yer buldu.

Lazio, gelecek hafta deplasmanına konuk olacak. Sampdoria ise 'yı konuk edecek.

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