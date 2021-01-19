Haberler İtalya Serie A Milan'da hedef Yusuf Yazıcı!

'da hedef !

'da bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan , 'yı transfer listesinin başına yazdı. Kadrosunda Ibrahimovic, ve gibi yıldızlar bulunan devi, sezon sonunda 'e resmi teklifini sunacak.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 15:33
Milan'da hedef Yusuf Yazıcı!

İtalya ekibi , milli futbolcu 'yı kadrosuna katmak istiyor. 23 yaşındaki futbolcu için ekibi sezon sonunda resmi teklif yapacak.

Milan'a karşı 'nde deplasmanda 3 gol atarak yıldızlaşan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Yazıcı için Milan görüşme talep ederken sezon sonu da oyuncunun bonservisini almak istiyor. Milan, 2024 yılına kadar ile sözleşmesi bulunan Yusuf Yazıcı'nın transferi için en ciddi kulüp. 'dan da talipleri olan Yazıcı, bu sezon 23 maçta 11 gol 4 asist üretirken hem lig, hem de Avrupa Ligi'nde takımının önemli bir hücum silahı konumunda. Yusuf Yazıcı'nın olası transferinde bonservisinin net gelirinden yüzde 20 pay da 'un olacak.

ÇALHANOĞLU İÇİN JUVENTUS BASTIRIYOR
Milan, Türk yıldızı 'nun sözleşmesini uzatmak isterken ve 'ın da transfer isteği sürüyor. Özellikle 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Juventus'un ısrarcı olduğu öğrenildi.

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