Haberler İtalya Serie A Son dakika: Verona'da Koray Günter'in corona virüsü testi pozitif çıktı!

Son dakika: Verona'da Koray 'in corona virüsü testi pozitif çıktı!

Serie A ekibi 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Koray 'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. 26 yaşındaki futbolcu, bir dönem forması giymişti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 11:10 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 11:28
Son dakika: Verona'da Koray Günter'in corona virüsü testi pozitif çıktı!

Bir dönem forması giyen Koray 'in corona virüsü testi pozitif çıktı. , 26 yaşındaki savunma oyuncusuna yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Günter'in evinde karantinaya alındığı belirtildi.

Kulüpten yapılan resmi açıklada, "Mevcut protokolün sağladığı kontroller sırasında Koray Günter'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Yürürlükteki protokol tarafından öngörülen tüm prosedürleri etkinleştirerek, oyuncu evde karantinaya alındı. Takımda Koray Günter haricinde pozitif vakaya rastlanmadı." ifadeleri kullanıldı.



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