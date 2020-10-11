Son dakika: Verona'da Koray Günter'in corona virüsü testi pozitif çıktı!

Bir dönem Galatasaray forması giyen Koray Günter'in corona virüsü testi pozitif çıktı. Hellas Verona, 26 yaşındaki savunma oyuncusuna yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Günter'in evinde karantinaya alındığı belirtildi.

Kulüpten yapılan resmi açıklada, "Mevcut protokolün sağladığı kontroller sırasında Koray Günter'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Yürürlükteki protokol tarafından öngörülen tüm prosedürleri etkinleştirerek, oyuncu evde karantinaya alındı. Takımda Koray Günter haricinde pozitif vakaya rastlanmadı." ifadeleri kullanıldı.





