Roma - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Türk yıldızımız Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus deplasmanda Crotone ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Roma - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ROMA - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Roma - Juventus maçı 27 Eylül Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

ROMA - JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Roma: Mirante, Mancini, Ibañez, Kumbulla, Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola, Pedro, Mkhitaryan, Džeko

Juventus: Szczęsny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Cuadrado, McKennie, Bentancur, Ramsey, De Sciglio, Kulusevski, Ronaldo