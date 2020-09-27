Haberler İtalya Serie A Roma - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde sahasında 'ın formasını giydiği 'u konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Roma - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 13:09 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 13:11
Roma - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Türk yıldızımız 'ın formasını giydiği deplasmanda Crotone ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ROMA - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Roma - Juventus maçı 27 Eylül Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

ROMA - JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Roma: Mirante, Mancini, Ibañez, Kumbulla, Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola, Pedro, Mkhitaryan, Džeko

Juventus: Szczęsny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Cuadrado, McKennie, Bentancur, Ramsey, De Sciglio, Kulusevski, Ronaldo

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