Haberler İtalya Serie A Juventus - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Juventus - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus sahasında 'yı ağırlıyor. Mücadelenin yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Juventus - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 13:51
Juventus - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın ilk haftasında heyecan sürüyor. Juventus, sahasında 'yı konuk ediyor. Mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

JUVENTUS - SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Juventus - Sampdoria maçı 20 Eylül Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak

JUVENTUS - SAMPDORIA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Ramsey, Alex Sandro; Kulusevski, Cristiano Ronaldo

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella

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