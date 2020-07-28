Kıymete bindi

Milan'ın Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu, koronavirüs arasından sonra İtalya Seria A'ya damga vurmuştu. Takımının 7 galibiyet, 3 beraberlik aldığı bu periyotta, 5 gol ve 7 asistle oynayan 26 yaşındaki oyuncu için transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor. İsmi birçok takımla anılan Çalhanoğlu için Alman ekibi RB Leipzig'in 25 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

YÜZDE 40 ZAMLI SÖZLEŞME

Milano ekibinin ise sözleşmesi 2021'de bitecek yıldız oyuncu ile masaya oturmaya hazırlandığı belirtiliyor. Teknik direktör Pioli'nin kalmasını istediği Hakan'ın da İtalya'da mutlu olduğu biliniyor. Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz günlerde ayrılacağı haberlerini yalanlamıştı. Milan, bonuslar hariç yılda 2.5 milyon euro kazanan Hakan'a; 2024'e kadar 3.5 milyon euro kazanacağı kontrat önermeyi planlıyor.