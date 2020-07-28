Kıymete bindi - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Kıymete bindi

Kıymete bindi

Kıymete bindi

, 'da fırtınalar esstiren için 25 milyon euro’yu gözden çıkardı. İtalyanlar ise, yeni sözleşmede ısrarcı...

'ın Türk yıldızı , koronavirüs arasından sonra Seria A'ya damga vurmuştu. Takımının 7 galibiyet, 3 beraberlik aldığı bu periyotta, 5 gol ve 7 asistle oynayan 26 yaşındaki oyuncu için transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor. İsmi birçok takımla anılan Çalhanoğlu için Alman ekibi RB 'in 25 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

YÜZDE 40 ZAMLI SÖZLEŞME
Milano ekibinin ise sözleşmesi 2021'de bitecek yıldız oyuncu ile masaya oturmaya hazırlandığı belirtiliyor. Teknik direktör Pioli'nin kalmasını istediği Hakan'ın da İtalya'da mutlu olduğu biliniyor. Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz günlerde ayrılacağı haberlerini yalanlamıştı. Milan, bonuslar hariç yılda 2.5 milyon euro kazanan Hakan'a; 2024'e kadar 3.5 milyon euro kazanacağı kontrat önermeyi planlıyor.

  1. 28.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kıymete bindi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA