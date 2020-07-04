Juventus-Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Juventus-Torino maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Juventus-Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 30. haftasında , evinde 'yu konuk ediyor. Müsabaka öncesinde futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Juventus-Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren , sahasında düşme hattına yakın konumda bulunan 'yu ağırlayacak. Son 5 maçını da kazanan Juventus, bu maçı da kazanarak rahat bir nefes almak istiyor. Juventus'ta Alex Sandro, Sami Khedira ve Mattia De Sciglio bu akşam sakatlıkları sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Torino'da ise Baselli oynayamayacak.

JUVENTUS-TORINO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Juventus-Torino maçı bu akşam saat 18:15'te Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

  1. 04.07.2020
  2. Güncelleme: 04.07.2020 15:52
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