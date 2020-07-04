İtalya Serie A'nın 30. haftasında Juventus, evinde Torino'yu konuk ediyor. Müsabaka öncesinde futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Juventus-Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Juventus, sahasında düşme hattına yakın konumda bulunan Torino'yu ağırlayacak. Son 5 maçını da kazanan Juventus, bu maçı da kazanarak rahat bir nefes almak istiyor. Juventus'ta Alex Sandro, Sami Khedira ve Mattia De Sciglio bu akşam sakatlıkları sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Torino'da ise Baselli oynayamayacak.
JUVENTUS-TORINO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Juventus-Torino maçı bu akşam saat 18:15'te Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
- 04.07.2020
- Güncelleme: 04.07.2020 15:52
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Juventus-Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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