Hellas Verona-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'nın 29. haftasında Hellas Verona, evinde Parma'yı konuk ediyor. Karşılaşma öncesi müsabakanın yayınlanacağı kanal ve saat merak konusu oldu. Peki, Hellas Verona-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 29. haftasında Hellas Verona ile Parma karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi hedefi bulunan Hellas Verona ve Parma maça 3 puan parolasıyla çıkıyor. Hellas Verona'da ise Marash Kumbulla maçta forma giyemeyecek.
HELLAS VERONA-PARMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Hellas Verona-Parma maçı bu akşam saat 22:45'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.
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- 01.07.2020
- Hellas Verona-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hellas Verona-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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