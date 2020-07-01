Hellas Verona-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Hellas Verona ile Parma karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi hedefi bulunan Hellas Verona ve Parma maça 3 puan parolasıyla çıkıyor. Hellas Verona'da ise Marash Kumbulla maçta forma giyemeyecek.

HELLAS VERONA-PARMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hellas Verona-Parma maçı bu akşam saat 22:45'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

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