Hellas Verona-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Hellas Verona-Parma maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hellas Verona-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 29. haftasında , evinde 'yı konuk ediyor. Karşılaşma öncesi müsabakanın yayınlanacağı kanal ve saat merak konusu oldu. Peki, Hellas Verona-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 29. haftasında ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi hedefi bulunan Hellas Verona ve Parma maça 3 puan parolasıyla çıkıyor. Hellas Verona'da ise Marash Kumbulla maçta forma giyemeyecek.

HELLAS VERONA-PARMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hellas Verona-Parma maçı bu akşam saat 22:45'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

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  1. 01.07.2020
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