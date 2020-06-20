Torino-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında ertelenen ve uzun bir süredir oynanmayan İtalya Serie A bugün oynanacak maçlarla yeniden başlıyor. Torino kendi sahasında Parma'yı konuk ediyor. Düşme hattına oldukça yakın olan Torino, UEFA Avrupa Ligi şansı devam eden Parma karşısına mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkacak. Sakatlığı iyileşen Gervinho yeniden takımına katıldı. Görev verilmesi halinde ilk 11'de başlayacak.

TORINO-PARMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Torino ile Parma arasındaki mücadele saat 20:30'da Bein Sports 4'ten canlı yayınlanacak.

TORİNO-PARMA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Torino: Sirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Djidji; Ivy, Rincon, Meitè, Berenguer; Belotti, Zaza

Parma: Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho