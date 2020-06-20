Torino-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Torino-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen 'da heyecan yeniden başlıyor. Zor dönemler geçiren ve düşme hattında olan , sahasında Avrupa Ligi hedefi olan 'yı ağırlıyor. Maç öncesi futbolseverler tarafından sıkı araştırma yapılıyor. Peki, Torino-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında ertelenen ve uzun bir süredir oynanmayan bugün oynanacak maçlarla yeniden başlıyor. kendi sahasında 'yı konuk ediyor. Düşme hattına oldukça yakın olan Torino, UEFA Avrupa Ligi şansı devam eden Parma karşısına mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkacak. Sakatlığı iyileşen Gervinho yeniden takımına katıldı. Görev verilmesi halinde ilk 11'de başlayacak.

TORINO-PARMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Torino ile Parma arasındaki mücadele saat 20:30'da Bein Sports 4'ten canlı yayınlanacak.

TORİNO-PARMA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Torino: Sirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Djidji; Ivy, Rincon, Meitè, Berenguer; Belotti, Zaza

Parma: Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho

  1. 20.06.2020
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