Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen İtalya Serie A'da heyecan yeniden başlıyor. Zor dönemler geçiren ve düşme hattında olan Torino, sahasında Avrupa Ligi hedefi olan Parma'yı ağırlıyor. Maç öncesi futbolseverler tarafından sıkı araştırma yapılıyor. Peki, Torino-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında ertelenen ve uzun bir süredir oynanmayan İtalya Serie A bugün oynanacak maçlarla yeniden başlıyor. Torino kendi sahasında Parma'yı konuk ediyor. Düşme hattına oldukça yakın olan Torino, UEFA Avrupa Ligi şansı devam eden Parma karşısına mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkacak. Sakatlığı iyileşen Gervinho yeniden takımına katıldı. Görev verilmesi halinde ilk 11'de başlayacak.
TORINO-PARMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Torino ile Parma arasındaki mücadele saat 20:30'da Bein Sports 4'ten canlı yayınlanacak.
TORİNO-PARMA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Torino: Sirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Djidji; Ivy, Rincon, Meitè, Berenguer; Belotti, Zaza
Parma: Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho
- 20.06.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Torino-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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