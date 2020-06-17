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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A İtalya Kupası'nda şampiyon Napoli

4-2 (pen.) | MAÇ SONUCU

Napoli 4-2 Juventus (pen.) | MAÇ SONUCU

finalinde, normal süresi 0-0 sona eren maçta 'u seri penaltı atışları sonrası 4-2 mağlup eden şampiyon oldu. Napoli 6'ncı kez kupayı müzesine götürürken, Juve ise 14. kez şampiyon olma fırsatını kaçırdı.

Corona virüsü arasının ardından futbol heyecanına başlayan İtalya'da kupa sahibini buldu. , Roma Olimpiyat Stadı'nda seyircisiz olarak oynanan finalde 'u seri penaltı atışları sonrası 4-2 yenerek şampiyon oldu.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan final maçının normal süresi 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle penaltı atışlarına geçildi...

Penaltılarda Juventus'dan Bonucci ve Ramsey topu filelerle buluştururken Dybala ve Danilo ikilisi gol atmayı başaramadı. Napoli'de ise Insigne, Politano, Maksimovic ile Milik'in golleri Napoli'ye 'nı getirdi.

Gattuso'nun öğrencileri 'nı 6'ncı kez müzesine götürmeyi başarırken, Juventus ise 13 şampiyonlukta kaldı. Öte yandan Gattuso da teknik direktörlük kariyerinin ilk kupasını kazandı.

MERİH DEMİRAL KADRODA YER ALMADI
Juventus'ta uzun süren sakatlık sürecini atlatan , maç için açıklanan geniş kadroda kendine yer bulurken, karşılaşmada ise forma giymedi.

  1. 17.06.2020
  2. Güncelleme: 18.06.2020 00:47
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