Napoli 4-2 Juventus (pen.) | MAÇ SONUCU

Corona virüsü arasının ardından futbol heyecanına başlayan İtalya'da kupa sahibini buldu. Napoli, Roma Olimpiyat Stadı'nda seyircisiz olarak oynanan finalde Juventus'u seri penaltı atışları sonrası 4-2 yenerek şampiyon oldu.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan final maçının normal süresi 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle penaltı atışlarına geçildi...

Penaltılarda Juventus'dan Bonucci ve Ramsey topu filelerle buluştururken Dybala ve Danilo ikilisi gol atmayı başaramadı. Napoli'de ise Insigne, Politano, Maksimovic ile Milik'in golleri Napoli'ye İtalya Kupası'nı getirdi.

Gattuso'nun öğrencileri İtalya Kupası'nı 6'ncı kez müzesine götürmeyi başarırken, Juventus ise 13 şampiyonlukta kaldı. Öte yandan Gattuso da teknik direktörlük kariyerinin ilk kupasını kazandı.

MERİH DEMİRAL KADRODA YER ALMADI

Juventus'ta uzun süren sakatlık sürecini atlatan Merih Demiral, maç için açıklanan geniş kadroda kendine yer bulurken, karşılaşmada ise forma giymedi.