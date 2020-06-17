Napoli 4-2 Juventus (pen.) | MAÇ SONUCU

İtalya Kupası finalinde, normal süresi 0-0 sona eren maçta Juventus'u seri penaltı atışları sonrası 4-2 mağlup eden Napoli şampiyon oldu. Napoli 6'ncı kez kupayı müzesine götürürken, Juve ise 14. kez şampiyon olma fırsatını kaçırdı.
Corona virüsü arasının ardından futbol heyecanına başlayan İtalya'da kupa sahibini buldu. Napoli, Roma Olimpiyat Stadı'nda seyircisiz olarak oynanan finalde Juventus'u seri penaltı atışları sonrası 4-2 yenerek şampiyon oldu.
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan final maçının normal süresi 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle penaltı atışlarına geçildi...
Penaltılarda Juventus'dan Bonucci ve Ramsey topu filelerle buluştururken Dybala ve Danilo ikilisi gol atmayı başaramadı. Napoli'de ise Insigne, Politano, Maksimovic ile Milik'in golleri Napoli'ye İtalya Kupası'nı getirdi.
Gattuso'nun öğrencileri İtalya Kupası'nı 6'ncı kez müzesine götürmeyi başarırken, Juventus ise 13 şampiyonlukta kaldı. Öte yandan Gattuso da teknik direktörlük kariyerinin ilk kupasını kazandı.
MERİH DEMİRAL KADRODA YER ALMADI
Juventus'ta uzun süren sakatlık sürecini atlatan Merih Demiral, maç için açıklanan geniş kadroda kendine yer bulurken, karşılaşmada ise forma giymedi.
- 17.06.2020
- Güncelleme: 18.06.2020 00:47
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Napoli 4-2 Juventus (pen.) | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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